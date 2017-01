RTL Passion 06:25 bis 07:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Brennende Rache D 2005 Merken Natascha gerät zunehmend in Bedrängnis. Nachdem Noras Leiche in Reutlitz gefunden wurde, machen ihr Baal und Walter das Leben schwer. Als auch noch Nataschas alter Verbündeter Brock ins gegnerische Lager wechselt und Natascha mit einem Videoband erpresst, reift ein mörderischer Plan in ihr heran... Wilhelmina ist nach ihrer Verurteilung am Boden zerstört. Sie wird von Schuldgefühlen geplagt und leidet unter Johnnys Vorwurf, ihren Eltern gegenüber nicht ehrlich zu sein. Da macht Natascha ihr das Angebot, sich als Hure zu verdingen. Wird Wilhelmina einwilligen? Nancy und ihr geliebter Hund Roxy sollen endgültig getrennt werden. Doch Nancy will um ihr Tier kämpfen und auch Roxy beweist seine Treue auf eindrucksvolle Weise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Karen Böhne (Eva Baal) Sylwia von Wildburg (Annika Jesske) Leon Boden (Edgar Brock) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Esther Wenger Drehbuch: Ariane Lange, Patrick Schuckmann, Malte Otten, Uschi Hofmann, Johannes Debray Musik: Ludwig Eckmann