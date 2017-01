kabel1 classics 21:50 bis 23:30 Komödie Die Glücksjäger USA 1989 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der blinde Wally und sein tauber Freund Dave betreiben einen Zeitungskiosk in Manhattan. Dabei versuchen sie, ihre Behinderung möglichst gut vor ihrer Umwelt zu verstecken. Als sie die einzigen Zeugen eines Mordes an einem ihrer Kunden werden, hält sie die Polizei für die Mörder und verhaftet beide. Was Wally und Dave jedoch nicht ahnen: Der Ermordete hat ausgerechnet in ihrer Kasse eine geheimnisvolle Goldmünze hinterlassen, hinter der ein Gangsterpärchen her ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gene Wilder (Dave) Richard Pryor (Wally) Joan Severance (Eve) Kevin Spacey (Kirgo) Alan North (Braddock) Anthony Zerbe (Sutherland) Louis Giambalvo (Gatlin) Originaltitel: See No Evil, Hear No Evil Regie: Arthur Hiller Drehbuch: Earl Barret, Andrew Kurtzman, Arne Sultan, Eliot Wald, Gene Wilder Kamera: Victor J. Kemper Musik: Stewart Copeland Altersempfehlung: ab 12