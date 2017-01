kabel1 classics 18:30 bis 19:25 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 31 Ein verliebter Engel USA 1977 16:9 HDTV Merken Die Engel sollen einen Mord in einem luxuriösen Ferienressort aufklären, das sich als Zentrum für körperliche und geistige Fitness ausgibt. Schon bald nach ihrer Ankunft finden die drei heraus, dass der Mord an Frank Slater mit einem anderen Verbrechen zusammenhängt, das zwei Jahre zurückliegt: einer Flugzeugentführung, bei der es um zwei Millionen Dollar ging. Slater hatte damals mit Doug O'Neil gemeinsame Sache gemacht. Unpassenderweise verliebt sich Sabrina in jenen Doug ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Kate Jackson (Sabrina Duncan) Cheryl Ladd (Kris Munroe) David Doyle (John Bosley) Carole Cook (Hildy Slater) Dante D'Andre (Eric) Peter Haskell (Doug O'Neal) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Paul Stanley Drehbuch: Jock MacKelvie, Skip Webster Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott Altersempfehlung: ab 12