kabel1 classics 07:05 bis 08:40 Komödie Kuck' mal, wer da spricht USA 1989 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als die hochschwangere Mollie ihren Freund Albert mit einer Geliebten erwischt, sieht sie rot - die Wehen setzen ein. Der junge, sympathische Taxifahrer James kann sie gerade noch rechtzeitig in die Klinik bringen und ihr bei der Geburt beistehen. Zwischen James und dem Baby Mikey herrscht sogleich größte Sympathie. Schließlich engagiert Mollie den tatkräftigen James regelmäßig als Babysitter und verliebt sich endlich doch in ihn - wobei natürlich Baby Mikey kräftig nachhilft ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirstie Alley (Mikey) John Travolta (Jimmy) Olympia Dukakis (Rosie) George Segal (Albert) Abe Vigoda (Großvater) Jason Schaller (Mikey) Twink Caplan (Rona) Sprecher: Thomas Gottschalk (Mikey) Originaltitel: Look Who's Talking Regie: Amy Heckerling Drehbuch: Amy Heckerling Kamera: Thomas Del Ruth Musik: David Kitay Altersempfehlung: ab 6

