RTS Un 20:05 bis 21:25 Sonstiges Fragments de Paradis CH 2015 Stereo Untertitel On voit parfois la Suisse comme un paradis terrestre. Mais que représente le paradis pour les croyants, les agnostiques ou les athées lorsqu'ils sont face à la mort? Plusieurs personnes arrivées au crépuscule de leur vie évoquent de manière poignante et décalée leur représentation de l'au-delà. Plusieurs personnes arrivées au crépuscule de leur vie évoquent de manière poignante et décalée leur représentation de l'au-delà. Originaltitel: Fragments du Paradis Regie: Stéphane Goël Drehbuch: Stéphane Goël, Claude Muret Musik: Jean-Philippe Zwahlen