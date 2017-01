Super RTL 23:00 bis 23:50 Arztserie Dr. House Das Leben vor dem Tod USA 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Der Pathologe Dr. Treiber, ein Kollege aus dem Princeton Plainsboro, kommt mit einer psychischen Störung in die Abteilung von House. Doch House selbst zeigt keinerlei Interesse an der Betreuung dieses Falles, weil er voll und ganz mit der Behandlung des an Krebs erkrankten Wilson beschäftigt ist. Und so übernehmen Chase, Taub, Adams und Park den Patienten. Nach den ersten Untersuchungen stehen sie vor einem Rätsel. Erschwerend kommt hinzu, dass Treiber sich wenig kooperativ zeigt. Er besteht darauf, vom Chef selbst behandelt zu werden und lehnt Chase, der das Untersuchungsteam leitet, komplett ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Odette Annable (Dr. Jessica Adams) Charlyne Yi (Dr. Chi Park) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: Peter Weller Drehbuch: David Hoselton, Kath Lingenfelter Kamera: Tony Gaudioz Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12