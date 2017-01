Super RTL 19:50 bis 20:15 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Die Rückkehr des Skrills USA 2015 2017-01-11 14:35 Stereo HDTV Live TV Merken Der Skrill, ein riesiger Drache, der sich durch Blitze auflädt, ist wieder da! Und seine Rückkehr verheißt nichts Gutes, denn der gefährliche Drache ist auf einem Rachefeldzug gegen Hicks und Ohnezahn. Hicks und seine Freunde versuchen den Skrill in eine Falle zu locken, doch der Plan geht schief und ausgerechnet Drachenjäger Dagur bekommt ihn in die Fänge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6