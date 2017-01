Super RTL 18:10 bis 18:40 Trickserie Tom und Jerry Die Macht des Unsichtbaren / Professor Tom / Flirten will gelernt sein / Texas Tom USA 1941-1958 2017-01-05 13:05 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Toms Besitzerin feiert Geburtstag und bekommt von ihrem Ehemann eine kleine Ente geschenkt. Als die beiden das Haus verlassen um in ein schickes Restaurant zu gehen, bleibt die Ente namens Quacker allein zurück. Sofort nimmt Tom die Verfolgung auf und die kleine Ente kann sich nur ganz kanpp zu Jerry retten. 2. Geschichte: Tom unterricht eine kleine Katze. Heute ist das Fach "Wie man richtig Mäuse jagt" an der Reihe. 3. Geschichte: Straßenkater Butch versucht, unerkannt ins Haus von Tom einzudringen. Dort hofft er auf reichlich Essen, denn im Müll findet er meist nicht genug, um satt zu werden... 4. Geschichte: Tom und Jerry jagen heute auf einer Ranch hintereinander her und fühlen sich dabei fast wie echte Cowboys. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6