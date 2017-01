Super RTL 15:25 bis 15:50 Trickserie Familie Fox - Die Geheimnishüter Die Quelle ewiger Jugend AUS 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Die Geheimnishüter retten Oscar, einen Jungen, der sich offenbar nicht erinnern kann, wie er in Schwierigkeiten geraten ist. Mitten in der Nacht passiert dann das Unvorstellbare: Oscar ist verschwunden - und mit ihm ein wertvolles Artefakt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Skinner Boys Altersempfehlung: ab 6