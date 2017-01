Super RTL 14:00 bis 14:20 Trickserie Angelo! Nicht in meinem Zimmer! / Wer ist der Star? CDN, F, GB 2015 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Während der Renovierungsarbeiten von Peters Zimmer muss dieser bei den anderen Familienmitgliedern unterkommen. Doch durch seinen unruhigen Schlaf treibt er alle in den Wahnsinn! So hilft die ganze Familie mit, sein Zimmer so schnell wie möglich fertig zu bekommen. Aber bis dahin kommt Angelo zum Glück noch eine andere Idee, um das Problem zu lösen... 2. Geschichte: Angelo, Lola und Sherwood sind sich nicht ganz einig, wer von den Dreien nun eigentlich der Held der Serie ist. Mithilfe eines Gummi-Pfeil-Turniers wollen sie herausfinden, wer der wahre Star der Show ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6