Super RTL 12:15 bis 12:40 Trickserie Die Tom und Jerry Show Gekatznapped / Schwarzer Kater USA 2014 Stereo HDTV 1. Geschichte: Tom hat sich bei einer Verfolgungsjagd ein Bein gebrochen und sitzt nun im Rollstuhl. Von dort aus beobachtet er, wie die hübsche Misty entführt wird. Wie kann er der Katzendame nur helfen? 2. Geschichte: Die Hexen drohen Tom, sich einen Schwarzen Kater zuzulegen. Doch Tom ist nicht auf den Kopf gefallen und hat eine Idee, wie er ihnen einen Strich durch die Rechnung machen kann. Originaltitel: The Tom and Jerry Show Altersempfehlung: ab 6