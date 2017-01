Super RTL 11:00 bis 11:30 Trickserie Die Tom und Jerry Show Spike, der Sicherheitsexperte / Die Zeitmaschine USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Ein Einbrecher macht die Gegend unsicher und Spike bekommt die Aufgabe als echter Wachhund das Haus zu bewachen, während Rick und Ginger zum Essen eingeladen sind. Sofort schnappt er sich Tom und Jerry als seine Helfer und gibt ihnen einen Kurs in Selbstverteidigung. Es sieht danach aus, als hätten die drei die Lage unter Kontrolle, bis tatsächlich ein Einbrecher auftaucht! 2. Geschichte: Dr. Bigby hat eine Zeitmaschine erfunden, mit der man in die Vergangenheit reisen und sie verändern kann. Als ein alter Kater im Labor mithilfe dieser Maschine in ein junges Kätzchen verwandelt wird und Jagd auf Jerry und seinen Freund Napoleon macht, bricht im Labor das Chaos aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Tom and Jerry Show Altersempfehlung: ab 6