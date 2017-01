Super RTL 08:00 bis 08:25 Trickserie Ninjago - Morro Folge: 50 Das Schwert der Prophezeiung USA, DK, CDN, SIN 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Im Königreich müssen die Ninja das Schwert finden, das angeblich ein machtvolles Relikt ist und große Dinge vollbringen kann. Es kann angeblich die Fallen sehen, die rund um das Grab des ersten Spinjitzu-Meisters lauern. Moros Flucht hat die Zukunft durch In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Altersempfehlung: ab 6

