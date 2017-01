Super RTL 06:30 bis 06:40 Trickserie Bob der Baumeister Mixis Tricks GB 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Die Sportis Hochhausen wollen an einem Skateboard-Wettbewerb teilnehmen, und Bob und sein Team bekommen den Auftrag, den alten Spielplatz dafür in einen Skaterpark umzubauen. Doch leider fehlt den Sportis zur Teilnahme an dem Wettbewerb auch noch ein fünftes Teammitglied. Mixi und Leo kommen beide in die engere Wahl. Nun soll ein Duell entscheiden, wer von den beiden mit den Sportis antreten darf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bob the Builder Drehbuch: Tim Bain