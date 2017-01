sixx 10:15 bis 11:05 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme Ames gegen Kovac USA 2006 16:9 HDTV Merken Der Tischler Ames kommt in die Notaufnahme, weil er seit Tagen ständig hustet. Kovac diagnostiziert eine Lungenentzündung und will Antibiotika verschreiben, doch Ames lehnt ab; er will wieder zu seiner Arbeit zurück, weil er um seinen Job fürchtet. Seine Frau kann ihn dennoch zum Bleiben überreden. Kurze Zeit später erleidet er einen Schlaganfall. Danach ist er halbseitig gelähmt, auch sein Gesichtsfeld ist eingeschränkt. Daraufhin verklagt Ames Kovac auf Schadenersatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linda Cardellini (Samantha Taggart) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) Mekhi Phifer (Dr. Gregory Pratt) Maura Tierney (Dr. Abigail "Abby" Lockhart) Goran Visnjic (Dr. Luka Kovac) Shane West (Dr. Ray Barnett) John Stamos (Dr. Tony Gates) Originaltitel: ER Regie: Richard Thorpe Drehbuch: Michael Crichton, Joe Sachs Kamera: Arthur Albert Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 6