Kabel1 Doku 03:40 bis 04:25 Dokusoap Verstecken zwecklos - Steven Rambam findet jeden Der Prinz von Österreich USA 2014 2017-01-08 00:15 16:9 HDTV Merken Ein Anwalt aus Manhattan staunt nicht schlecht, als sich ein neuer Klient als österreichischer Prinz vorstellt. Eines Tages wird der feine Herr jedoch vom FBI verhaftet, denn er soll Geldwäsche betreiben. Nun liegt es an Steven Rambam herauszufinden, wer hinter dem Prinz von Österreich steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nowhere to Hide

