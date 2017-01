Kabel1 Doku 22:55 bis 23:50 Dokumentation Ungeklärt - Mord verjährt nicht Mord an der Elite-Uni CDN 2009 2017-01-04 02:10 16:9 HDTV Merken Anfang des Jahres 2001 findet das Leben der Dartmouth College-Professoren Half und Susanne Zantop ein brutales Ende. In ihrem noblen Zuhause werden sie erstochen aufgefunden. Es gibt keine Anzeichen eines gewaltsamen Einbrechens und doch wirkt der Raum, in dem der Mord geschah, wie der Schauplatz eines verzweifelten Kampfes ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cold Blood