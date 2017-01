Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah Der Mörder kam am Morgen USA 2015 2017-01-04 23:50 16:9 HDTV Merken Ein fünfjähriges Mädchen erzählt der Polizei, dass ein "Ninja" in ihr Haus kam und ihre Mutter erstochen hätte. Ermittlerin Darlene Saddler weiß nicht recht, was sie von der Geschichte halten soll. Nach monatelangen Ermittlungen und etlicher forensischer Tests, kommt die Wahrheit ans Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unusual Suspects

