Kabel1 Doku 15:35 bis 16:20 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Ein Pavillon in Pembroke GB 2013 2017-01-05 14:50 16:9 HDTV Bereits vor 30 Jahren begann der Geschäftsmann Bruce Woodall mit der Restaurierung eines georgianischen Pavillons über der mittelalterlichen Stadt Pembroke. Nun ist es an der Zeit, die Arbeit fertigzustellen. In der Zwischenzeit gab es jedoch Gesetzesänderungen, die Bruces Vorhaben stoppen könnten. Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man