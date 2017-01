kabel eins 03:15 bis 04:00 SciFi-Serie Terminator: S.C.C. Samson und Delilah USA 2008 16:9 Dolby Digital Wieder da Merken Bei einer Explosion wurde Cameron schwer beschädigt, mit der Folge, dass sie von nun an darauf programmiert ist, John auszuschalten. Sarah und John gelingt es, Sarkissian zu entkommen, müssen nun aber vor Cameron fliehen. Es kommt zu einer spektakulären Konfrontation, bei der es John und seiner Mutter gelingt, den Terminator zwischen zwei Autos einzuklemmen. Cameron behauptet, sich reprogrammiert zu haben, doch John glaubt ihr nicht und entfernt den Chip ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Headey (Sarah Connor) Thomas Dekker (John Connor) Summer Glau (Cameron Phillips) Brian Austin Green (Derek Reese) Richard T. Jones (James Ellison) Shirley Manson (Catherine Weaver) Garret Dillahunt (Cromartie) Originaltitel: Terminator: the Sarah Connor Chronicles Regie: David Nutter Drehbuch: Josh Friedman Kamera: Stephen Collins Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

