kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Belladonna USA 2012 2017-01-05 09:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Diamantschleifer Victor Mendelssohn wird ermordet in seinem Haus aufgefunden. Die Nachbarin Betty erklärt, sie habe kurz zuvor einen Streit zwischen Mendelssohn und seinem Assistenten Julian gehört, bei dem es um einen riesigen Rohdiamanten, die "Blaue Orchidee" ging. Mendelssohn, der den Stein von einem reichen Auftraggeber zur Bearbeitung in Kommission hatte, trug immer alle seiner wertvollen Steine in einem Schulterhalfter am Körper. Das Halfter ist jedoch verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Dove Cameron (Charlotte Anne Jane) Lee Garlington (Betty Fulford) Originaltitel: The Mentalist Regie: Randall Zisk Drehbuch: Daniel Cerone, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6