kabel eins 07:25 bis 08:25 Krimiserie Quincy Tod einer Geisel USA 1982 2017-01-05 05:35 16:9 HDTV Merken Bei einem Banküberfall nimmt der Gangster eine unschuldige Frau als Geisel und zwingt sie, den Fluchtwagen zu fahren. Dabei wird sie von einer Kugel des Polizisten Taggart, der den Räuber aufhalten will, tödlich getroffen. Quincy übernimmt die Obduktion der toten Geisel und findet die Kugel aus Taggarts Dienstwaffe. Es kommt zu einem Dienstaufsichtsverfahren; Taggart bittet ausgerechnet Quincy, ihn bei der Anhörung vor dem Rechtsausschuss zu verteidigen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Robert Astin) Joseph Roman (Sgt. Brill) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Maria O'Brien (Mrs. Taggart) Jack Kehoe (Detective Taggart) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Georg Fenady Drehbuch: Fred McKnight Kamera: Frank R. Hale Musik: William Broughton Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 154 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 124 Min.