kabel eins 06:25 bis 07:25 Krimiserie Quincy Die Droge Musik USA 1982 16:9 HDTV Merken Eines Abends ist die Teenagerin Abigail mit ihren Freunden Zach, Molly und Kip in einem Punk-Schuppen und es kommt zu einem tragischen Zwischenfall. Zach fällt in dem Tumult zu Boden, fühlt sich bedroht und zückt einen Eispickel. Im Getümmel wird ihm die Waffe jedoch aus der Hand geschlagen. Kurz darauf liegt er erstochen am Boden. Quincy entdeckt gleich vier verschiedene Fingerabdrücke auf der Tatwaffe ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Astin) Kelly Ward (Kip) Karlene Crockett (Molly Howard) Val Bisoglio (Danny Tovo) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Sam Egan Kamera: Frank R. Hale Musik: William Broughton Altersempfehlung: ab 6