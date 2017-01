ZDF neo 02:15 bis 04:20 Krimi James Bond 007 - Im Angesicht des Todes GB, USA 1985 Nach Ian Fleming Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In seinem siebten und letzten Auftritt als Ihrer Majestät effektivste Geheimwaffe darf sich Roger Moore alias 007 an Christopher Walken messen. Bond muss im Angesicht des Todes verhindern, dass der größenwahnsinnige Großindustrielle Max Zorin seinen Plan verwirklicht, Silicon Valley durch ein Erdbeben auszulöschen und damit den Weltmarkt für Computerchips zu beherrschen. Für Bond (Roger Moore) eine echte Herausforderung, da er nicht nur Zorin (Christopher Walken) in die Knie zwingen, sondern sich auch dessen Peitsche schwingender Gespielin May Day alias Grace Jones erwehren muss. Auf den Spuren des Großindustriellen Max Zorin erfährt James Bond von dessen perfidem Plan: Zorin will gewaltige Mengen Seewasser in den Andreasgraben pumpen, um in Kalifornien ein großes Erdbeben auszulösen und dadurch Silicon Valley zu zerstören, das Herz der internationalen Mikrochip-Entwicklung. Zorin wird das Produktions- und Vertriebsmonopol für die wertvollen Chips anschließend wie eine reife Frucht in den Schoß fallen, die Weltherrschaft rückt in greifbare Nähe. Bond wird zwar von Zorins kampferprobter Geliebter May Day (Grace Jones) heftig zugesetzt, doch hat er auch tatkräftige Verbündete: seinen Geheimdienst-Kollegen Godfrey Tibbett (Patrick Macnee) und die schöne Geologin Stacey Sutton (Tanya Roberts). Mit deren Hilfe gelingt es ihm durch harten körperlichen Einsatz auf Skipisten, einen Sprung vom Eiffelturm oder einen schwindelerregenden Kampf auf den Spitzen der Golden-Gate-Brücke in San Francisco wieder einmal das Wohl der freien Welt vor dem Klammergriff eines psychopathischen Schurken zu retten. Neben den beiden Protagonisten Roger Moore und Christopher Walken, der mit 73 Jahren immer noch gut im Geschäft ist und in Deutschland zuletzt mit "Eddie the Eagle - Alles ist möglich" im Kino zu sehen war, gibt es ein Wiedersehen mit dem im Juni 2015 verstorbenen Patrick Macnee und der androgynen Sängerin und Schauspielerin Grace Jones. Bond-Girl dieses Films ist Tanya Roberts in der Rolle einer attraktiven Geologin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Moore (James Bond) Christopher Walken (Max Zorin) Tanya Roberts (Stacey Sutton) Grace Jones (May Day) Patrick Macnee (Sir Godfrey Tibbett) Patrick Bauchau (Scarpine) David Yip (Chuck Lee) Originaltitel: A View to a Kill Regie: John Glen Drehbuch: Richard Maibaum, Michael G. Wilson Kamera: Alan Hume Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 12

