ZDF neo 10:50 bis 11:35 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 20 Außer Kontrolle D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Merken Zwei Tierschützer verfolgen mit ihren Motorrädern einen windigen Tierhändler. Der gerät ins Schleudern und stürzt mit lebendiger Fracht ins Hafenbecken. Weil Utes Mutter sich verletzt hat, muss Thomas sich um Kinder und Haushalt kümmern. Alex hat auch nichts zu lachen: Elke will einen Job in Paris annehmen. Nur für Wollcke ist heute ein Glückstag. Seine Frau Iris überrascht ihn mit einer aufregenden Neuigkeit. Der nächste Notruf lässt nicht lange auf sich warten: Auf einem Kreuzfahrtschiff ist ein älterer Mann zusammengebrochen. Maren vermutet zunächst einen Schlaganfall, doch nach genauerer Betrachtung des Patienten und der Umstände kann sie eine Vergiftung nachweisen. Ob eine der beiden Frauen, die sich gleichermaßen besorgt um den Mann kümmern, dabei ihre Hand im Spiel hatte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerit Kling (Notärztin Maren Maibach) Matthias Leja (Pilot Alexander Karuhn) Ulrich Bähnk (Sanitäter Thomas Asmus) Oliver Hörner (Bordmechaniker Jan Wollcke) Petra Hinze (Marion Landeck) Karina Kraushaar (Iris Wollcke) Miriam Lahnstein (Ramona) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Hans Werner Drehbuch: Jochim Scherf Musik: Axel Donner