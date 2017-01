Phoenix 21:00 bis 21:45 Reportage Schwarzes Meer und Weiße Nächte Macht und Menschen in Osteuropa D 2015 2017-01-04 01:30 Live TV Merken Der zweite Teil der Reise-Reportage beginnt in der Westukraine, in Lwiw, dem früheren Lemberg, und führt zunächst in die Karpaten-Ukraine. Im Westen des Landes hat die nicht erst seit K.u.K.-Zeiten dort lebende ungarische Minderheit Angst, zum Dienst an der Front in der Ostukraine eingezogen zu werden. Von dort geht es nach Süd-Polen ins sogenannte Aviation Valley. Rund um die Stadt Rzeszow hat sich eine Flugzeugindustrie angesiedelt. Dort wird deutlich, wie Polen die Mitgliedschaft in der EU zu wirtschaftlichem Aufschwung nutzt. An der Grenze zu Kaliningrad, der russischen Enklave zwischen Polen und Litauen, spielen sich interessante Szenen im kleinen Grenzverkehr ab. Die Sonderwirtschaftszone Russlands ist abhängig von den Fördermitteln Russlands und dem Schmuggel von Waren hin und her. Die Reise endet in den Weißen Nächten von St. Petersburg mit Einblicken in die russische Seele und einer Beschreibung der Stimmung im Sommer 2015. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schwarzes Meer und Weiße Nächte