Phoenix 20:15 bis 21:00 Reportage Schwarzes Meer und Weiße Nächte Macht und Menschen in Osteuropa D 2015 2017-01-04 00:45 Merken Osteuropa: Das ist die Faszination des Unfertigen. Wunderschöne Landschaften, Menschen zwischen Aufbruch, Mut und Verunsicherung. Vom Schwarzen Meer bis in die Weißen Nächte erleben Matthias Fornoff und sein Team den Mythos Osteuropa. Fremd und nah, beunruhigend und anziehend zugleich. Länder, zerrissen zwischen West und Ost, über Jahrhunderte Spielbälle der Weltmächte. Die Ukraine ist seit dem Frühjahr 2014 zum Brennpunkt geworden. Ein heißer Krieg in Europa - das schien vorher undenkbar. Wenn wir von Osteuropa sprechen, dann meinen wir den alten Machtbereich der Sowjetunion, Länder des ehemaligen Ostblocks. Mittlerweile sind viele der EU und NATO beigetreten, andere suchen ihren Weg noch, hin- und hergerissen zwischen den Blöcken, die nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges eigentlich nicht mehr existieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schwarzes Meer und Weiße Nächte

