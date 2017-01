Phoenix 18:30 bis 20:00 Drama Karl der Große D, A 2013 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Karl der Große ist der erste und größte Kaiser des Mittelalters. Noch heute betrachtet man ihn in Frankreich und Deutschland als Stammvater der Nation. In einer Mischung aus aufwendigen Reenactments, historischer Spurensuche und lebendigen Erläuterungen der führenden Experten erzählt das Dokudrama wichtige Stationen aus dem Leben Karls des Großen. Jahre nach Karls Tod beginnt sein Biograph Einhard mit der Niederschrift der weltberühmten "Vita Karoli Magni". Diese heldenhafte Darstellung des Lebens und Wirkens Karls des Großen prägt bis heute das Bild, das die Nachwelt von ihm hat. Doch mindestens ebenso spannend wie das, was Einhard über Karl schrieb, ist das, was er verschwieg. Mehr und mehr kommen durch jüngere Forschungen und Grabungen Details ans Tageslicht, die das geschönte und idealisierte Bild von Karl ergänzen durch die dunklen Seiten eines Kaisers, dessen Erfolge nicht selten auf politischen Intrigen, kompromissloser Brutalität oder den Einflüsterungen von Frauen beruhten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Wüst (Karl der Große) Peter Matic (Einhard) Regina Fritsch (Bertrada) Alma Hasun (Hildegard) Thomas Morris (Gerold) Erich Altenkopf (Widukind) Yohanna Schwertfeger (Himiltrud) Originaltitel: Karl der Große Regie: Gabriele Wengler, Christoph Weber Drehbuch: Robert Krause, Gabriele Wengler Kamera: Frank van Vught, Philipp Kaiser Musik: Matthias Jahner, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 12