Disney Channel 00:40 bis 01:00 Comedyserie Die Goldbergs Dance Party USA USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Weil Adam (Sean Giambrone) glaubt, dass Pops' (George Segal) Glück auf ihn abfärben könnte, geht er hohe Risiken ein und verliert am Ende sein liebstes Spielzeug. Erica (Hayley Orrantia) träumt derweil von der Teilnahme an einer großen und bekannten TV-Tanz-Show. Doch der Traum wird zum Albtraum, als Barry (Troy Gentile) sie mit einer Bindehautentzündung ansteckt. Schauspieler: Wendi McLendon-Covey (Beverly Goldberg) Sean Giambrone (Adam Goldberg) Troy Gentile (Barry Goldberg) Hayley Orrantia (Erica Goldberg) George Segal (Albert 'Pops' Solomon) Jeff Garlin (Murray Goldberg) Bryan Callen (Mr. Mellor) Originaltitel: The Goldbergs Regie: David Katzenberg Drehbuch: Andrew Secunda, Lewaa Nasserdeen Musik: Michael Wandmacher