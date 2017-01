Disney Channel 23:05 bis 23:30 Comedyserie Immer wieder Jim Tänzchen gefällig? USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Danas Hochzeit steht vor der Tür und Andy möchte bei den Feierlichkeiten als Tänzer beeindrucken. Das Problem ist jedoch, dass er gar nicht tanzen kann. Als heimlicher Turniertänzer bietet Jim ihm an, ihm das Tanzen beizubringen. Wie sich bald herausstellt, ein schwieriges Unterfangen . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Conner Rayburn (Kyle) Sarah Russo (Gracie) Originaltitel: According to Jim Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jeffrey Hodes, Nastaran Dibai Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi