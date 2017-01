Disney Channel 20:15 bis 20:35 Comedyserie Friends Keine Party ohne Rachel USA 1998 Stereo 16:9 HDTV Merken Emily und Ross haben sich scheiden lassen. Damit ihr Kumpel nicht auf der Straße steht, bieten Joey und Chandler Ross an, bei ihnen einzuziehen. Dabei haben sie jedoch nicht an die zahlreichen Macken von Ross gedacht . Rachel ist derzeit leicht verstimmt, da ihr neuer, gut aussehender Nachbar Danny ihr so wenig Beachtung schenkt. Eines Tages lädt er sie aber doch zu einer Party ein - allerdings aus einem einzigen Grund: Er möchte Rachel gerne mit seinem Freund verkuppeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courteney Cox (Monica) David Schwimmer (Ross) Matthew Perry (Chandler) Jennifer Aniston (Rachel) Lisa Kudrow (Phoebe) Matt Leblanc (Joey) Gregory Sporleder (Larry) Originaltitel: Friends Regie: Gary Halvorson Drehbuch: David Crane, Marta Kauffman, Perry M. Rein, Gigi McCreery Kamera: Mikel Neiers Musik: Michael Skloff

