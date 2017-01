Disney Channel 13:55 bis 14:15 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 4 Freundin gesucht USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken Da Liv in der Schule keinen rechten Anschluss findet, versucht Maddie, nachzuhelfen. Unterdessen hadert Joey mit seinem neuen Nebenjob. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Cozi Zuehlsdorff (Ocean) Samm Levine (Chambers) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Andy Fickman Drehbuch: John D. Beck, Ron Hart Musik: Michael Corcoran, Eric Goldman