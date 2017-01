Disney Channel 12:15 bis 12:40 Trickserie Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir Folge: 13 Der Mime F, J, COR 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Als Mylenes Vater Fred seine Rolle also Pantomime bei einem Theaterstück verliert, macht sich Hawk Moth dessen Wut zunutze und verwandelt ihn in den Mimen, einen stummen Bösewicht mit dem Plan, Paris zu zerstören. Unterdessen löscht Marinette versehentlich ein Video von Ladybug, das Alya für ihren Blog gemacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Regie: Thomas Astruc Drehbuch: Thomas Astruc, Sébastien Thibaudeau, Françoise Charpiat, Karine Lollichon, Michaël Delachenal Musik: Jeremy Zag