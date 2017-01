Disney Channel 07:45 bis 08:10 Trickserie Star gegen die Mächte des Bösen Der Dämonen-Ball / Magische Kekse USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Star geht mit ihrem Exfreund zu einem Dämonen-Abschlussball. Um zu verhindern, dass Star dort in Schwierigkeiten gerät, folgt ihr Marco. (b) Marco redet Star ein, dass Glückskekse magische Vorhersagen enthalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star vs the Forces of Evil

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 154 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 154 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 124 Min.