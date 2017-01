Disney Channel 06:25 bis 06:50 Trickserie Sofia die Erste Folge: 18 Die Teeparty USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken "Sofia die Erste" startet nun als Serie! Sofia, die plötzlich zur Prinzessin wird, weil ihr Mutter den König heiratet, muss sich erst an das Leben im Schloß gewöhnen und lernen, sich wie eine Prinzessin zu verhalten. Dabei stehen ihr nicht nur die drei Feen Flora, Fauna und Sonnenschein mit Rat und Tat zur Seite sondern auch Prinzesinnen wie Cinderella, Arielle, Aurora, Belle und Jasmine. Sofia trägt die schönsten Kleider, aber lernt schnell, dass das was eine Prinzessin ausmacht vom Herzen kommt. Freut Euch auf bezaubernde Abenteuer mit Sofia voller Magie, Musik und fliegender Pferde! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell, Sam Riegel, Larry Leichliter Drehbuch: Craig Gerber Musik: John Kavanaugh