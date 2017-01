BR Fernsehen 01:05 bis 02:30 SciFi-Film Perfect Sense - Eine moderne Liebesgeschichte GB, S, DK, IRL 2011 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eine Liebe in den Zeiten der Apokalypse - eine unerklärliche Epidemie führt dazu, dass die Menschen auf der ganzen Welt nach und nach ihre Sinneswahrnehmungen verlieren. Während sich die Katastrophe langsam anbahnt, finden in Glasgow die Forscherin Susan und der Chefkoch Michael, beide von leidvollen Erinnerungen geplagt, zueinander. Obwohl sich die Krankheit weiter ausbreitet und alle Menschen ihren Geruchs- und Geschmackssinn bereits eingebüßt haben, geht das Leben weiter. Nach einer Phase der Desorientierung stellen sich die Menschen auf die neue Situation ein. Die Beziehung der beiden Liebenden entwickelt sich und wird immer intensiver. Es ist längst nicht nur die Leidenschaft, die sie zusammenhält. Jeder Eskalation der Epidemie gehen enorme Gefühlsschwankungen voraus, und vor dem Verlust des Hörsinns führt ein Wutausbruch Michaels dazu, dass sich die beiden verlieren. Und es droht noch Schlimmeres: Blindheit. Jetzt scheint die Welt im Chaos unterzugehen. Doch der Verlust jedes einzelnen Sinnes schärft die verbleibenden, sodass neben der Hoffnung auch die Frage bleibt, ob die Liebenden wieder zu einander finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Green (Susan) Ewan McGregor (Michael) Ewen Bremner (James) Stephen Dillane (Samuel) Connie Nielsen (Jenny) Denis Lawson (Boss) Alastair Mackenzie (Virologe) Originaltitel: Perfect Sense Regie: David Mackenzie Drehbuch: Kim Fupz Aakeson Kamera: Giles Nuttgens Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 12