BR Fernsehen 23:35 bis 01:05 Musik Finale dahoam D 2016 Stereo 16:9 Musik: Werner Schmidbauer, Martin Kälberer, Claudia Koreck, Stefan Dettl Kontakt: Helge Rösinger Die beiden Musiker Werner Schmidbauer und Martin Kälberer beenden nach 20 Jahren ihre gemeinsamen Tour-Konzerte mit einem großen Finale in Rosenheim. Gäste u.a.: Claudia Koreck, Stefan Dettl "Finale dahoam" - das Abschiedskonzert von Werner Schmidbauer und Martin Kälberer in Rosenheim. Vor 22 Jahren standen Werner Schmidbauer und Martin Kälberer das erste Mal gemeinsam auf der Bühne. Seitdem ist ihre Zuhörerschaft enorm gewachsen. Nach 11 gemeinsam produzierten Alben und weit über 1.500 Konzerten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien ist es nun für beide an der Zeit, einmal eine Zäsur zu setzen und sich neu zu definieren. Eine Kreativpause ist angesagt nach dem Motto "Aufhören wenn's am schönsten ist!". Den Höhepunkt und Abschluss bildet das "Finale dahoam"-Konzert in Rosenheim mit vielen musikalischen Überraschungen und Freunden wie Stefan Dettl, Claudia Koreck, Sebastian Horn und Pippo Pollina.