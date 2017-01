BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Die inneren Werte D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Benjamin Evers kommt mit einer leichten Knieverletzung in die Klinik. Die zunächst harmlose Verletzung entzündet sich und Benjamin bekommt Fieber. Doktor Globisch behandelt gegen den Widerstand der Mutter Carolin, die strikt für Homöopathie ist, mit Antibiotika. Über Nacht geht die Entzündung zurück, doch das Fieber steigt weiter. Carolin sieht sich daraufhin in ihrer Haltung bestätigt und will Benjamin eigenmächtig aus der Klinik entlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Prof. Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilman) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Martin Stührk (Benjamin Evers) Henry Arnold (Günther Evers) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Esther Wenger Drehbuch: Klaus Arriens, Thomas Wilke Kamera: Wolfram Beyer, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia