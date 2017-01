FOX 01:35 bis 02:20 SciFi-Serie Doctor Who Die Ringe von Akhaten GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Doktor und Clara reisen zum ersten Mal mit der TARDIS auf einen fernen Planeten. Dort lernt Clara Merry kennen, die Königin der Jahre. Das Mädchen hat große Angst davor, einen rituellen Gesang zu Ehren einer gefürchteten Gottheit nicht richtig ausführen zu können. Nachdem Clara ihr Mut gemacht hat, stellt sich Merry ihrer Aufgabe. Es kommt, wie es kommen muss. Einer der Sänger trifft tatsächlich einen Ton des Schlafliedes nicht und die Gottheit erwacht aus ihrem ewigen Schlaf. Schon bald stellt sich heraus, dass der Gott ein riesiger Planet ist, der sich von den Erinnerungen anderer Wesen ernährt. Jetzt kann nur noch der Doktor hel In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Michael Dixon (Dave) Nicola Sian (Ellie) Emilia Jones (Merry) Chris Anderson (The Chorister) Aidan Cook (The Mummy) Originaltitel: Doctor Who Regie: Farren Blackburn Drehbuch: Neil Cross Kamera: Dale McCready Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12