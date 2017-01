FOX 21:00 bis 21:45 SciFi-Serie Doctor Who Die Glocken von Saint John GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Doktor ist ins gegenwärtige London gereist, um die verschwundene Clara zu suchen. Nachdem er sie gefunden hat, wartet auf ihn und seine neue Begleiterin gleich die nächste Mission - im Wi-Fi-Netzwerk der Stadt lauert eine Bedrohung. Etwas Böses versucht, über das Netzwerk Seelen aufzusaugen. Auch Clara wird fast zum Opfer, der Doktor kann sie gerade noch retten. Als die Betreiber des Alien-Netzwerkes davon erfahren, planen sie, die beiden auszuschalten. Sie lassen die Besatzung eines Passagierflugzeuges einschlafen - und es wird genau dort abstürzen, wo sich der Doktor und Clara befinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Jenna-Louise Coleman (Clara) Manpreet Bachu (Nablie) Sean Knopp (Paul) James Greene (The Abbott) Eve De Leon Allen (Angie) Kassius Johnson (Artie) Originaltitel: Doctor Who Regie: Colm McCarthy Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Simon Dennis Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12