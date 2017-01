FOX 14:00 bis 14:50 Serien The Listener - Hellhörig Falsche Pässe CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Toby und Michelle verfolgen einen Mordverdächtigen. Ausgerechnet der neue Polizeichef mischt sich ein und verhindert schließlich sogar die Festnahme. Dann kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein Gangster schießt auf Toby und Michelle. Um Michelles Leben zu retten, bleibt Toby nur eine Möglichkeit: Er nimmt die zu Boden gefallene Waffe - und tötet zum ersten Mal in seinem Leben einen Menschen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Peter Stebbings (Alvin Klein) Rainbow Francks (Dev Clark) Ennis Esmer (Osman Bey) Lisa Marcos (Charlie Marks) Anthony Lemke (Det. Sgt. Brian Becker) Originaltitel: The Listener Regie: Cal Coons Drehbuch: Sam Egan, Brendon Yorke Kamera: James Jeffrey Musik: Philip J Bennett, Tom Third

