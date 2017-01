FOX 06:15 bis 06:55 Krimiserie Navy CIS Ein guter Patriot USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Team ist geschockt über den Tod von Special Agent Lara Macy. Die Kollegin war eng mit Gibbs befreundet und fand einst heraus, dass er in Mexiko den Mord an seiner Familie gerächt hatte. Zuletzt arbeitete Macy an einer Vergewaltigung, die aber in keiner Beziehung zu ihrem Mord steht. Vielmehr scheint er mit einem Fall in Mexiko zusammenzuhängen. Gibbs reist dorthin, um Colonel Bell aufzusuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk