ZDF 19:25 bis 20:15 Krimiserie Heldt Folge: 47 Der Putzteufel D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Enno Dürkamm, Chef eines erfolgreichen Reinigungsunternehmens, wird in seiner Firma mit Verätzungen aufgefunden. Heldt rätselt: Warum hat er freiwillig Gift aus einer Flasche getrunken? Dürkamm scheint zwar ein gewiefter Geschäftsmann gewesen zu sein, wie Hauptkommissar Grün nach Studium der Firmenunterlagen feststellt, aber auch ein gnadenloser: Dem langjährigen und verdienten Mitarbeiter Horst Falter hat er vormittags noch fristlos gekündigt. Jetzt kämpft Dürkamm um sein Leben, worüber aber niemand so richtig traurig zu sein scheint, wie Heldt und Grün feststellen müssen: Weder Ennos Stiefsohn Till, ein intelligenter Einzelkämpfer, noch seine nunmehr nur weiblichen Mitarbeiterinnen, unter denen er Angst und Schrecken verbreitet haben muss. Allein seine Lebensgefährtin, die Lehrerin Silke Krauss, reagiert mitgenommen auf die Nachricht. Die alleinerziehende Reinigungskraft Anja Reberlein gerät in den Fokus der Kommissare, weil ihre Fingerabdrücke am Tatort gefunden werden. Während Grün sich auf Till Dürkamm fokussiert, der seinem Stiefvater vorwirft, die Firma zu ruinieren, versucht Heldt, bei Anja Vertrauen zu schaffen, da sie offenbar ein Geheimnis mit sich herumträgt. Wie die Ermittler herausfinden, sind die Arbeitsbedingungen bei Dürkamm keineswegs so rosig, wie sie ihnen auf den ersten Blick präsentiert wurden. Hat sich eine der Ausgebeuteten gewehrt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Kommissar Nikolas Heldt) Janine Kunze (Staatsanwältin Ellen Bannenberg) Timo Dierkes (Hauptkommissar Detlev Grün) Angelika Bartsch (Dr. Hannah Holle) Felix Vörtler (Carlo) Steffen Will (Mario Korthals) Yunus Cumartpay (Achmed) Originaltitel: Heldt Regie: Heinz Dietz Drehbuch: Katja Töner, Lorenz Lau-Uhle Kamera: Till Müller Musik: Stephan Massimo