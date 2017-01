ZDF 10:30 bis 11:15 Krimiserie Notruf Hafenkante Held für einen Tag D 2009 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Live TV Merken Franzis erster Arbeitstag nach ihrer Babypause beginnt mit der Aufklärung eines Geldtransportüberfalls. Zwei Wachmänner wurden auf ihrer Route Opfer eines fingierten Unfalls. Henning und Franzi müssen sie aus dem Transporter befreien. Beide Männer werden verletzt ins EKH gebracht. In der Nähe des Tatorts befragen die Polizisten den Zeugen Daniel Behrens. Er behauptet, sich im Beisein seines Sohnes einem der beiden flüchtigen Täter in den Weg gestellt und ihn niedergestreckt zu haben. Während Melanie und Kai versuchen, die Identität des zweiten flüchtigen Täters herauszufinden und nach der verschwundenen Beute suchen, schmückt Behrens vor laufender Kamera die Details seiner "Heldentat" aus. Es kommt zur entscheidenden Wende, als Jasmin aus ärztlicher Sicht versichert, dass der Mann nicht von Behrens k.o. geschlagen wurde, sondern aufgrund eines geplatzten Aneurysmas das Bewusstsein verlor. Als Henning und Franzi Behrens damit konfrontieren wollen, finden sie in dessen durchwühlter Wohnung nur seinen verängstigten Sohn: Sein Vater wurde von dem flüchtigen zweiten Täter entführt. Da der Täter offensichtlich annimmt, dass Behrens das Geld genommen hat, schwebt dieser in großer Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Henning Storm) Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) Sanna Englund (Melanie Hansen) Markus Knüfken (Kai Norden) Peer Jäger (Martin Berger) Harald Maack (Wolle Wollenberger) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Klaus Arriens, Thomas Wilke Kamera: Oliver-Maximilian Kraus Musik: Michael Soltau