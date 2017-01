ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Wenn Eltern alt werden - Birgit Lambers im Gespräch / Desserts mit Espresso - Rezepte von Allesandro Metafune / Gnocchi Caprese - Kochen mit Armin Roßmeier / Herzgesundheit bei Frauen - So bleiben Sie fit / Die Blogprinzessin - Besuch bei Katarina Fiebelkorn D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Mit einer Hauptrolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" startete Saskia Valencia 1993 ihre Karriere. Auch danach war die gebürtige Rostockerin, die ihre berufliche Laufbahn beim DDR-Fernsehen begonnen hatte, in zahlreichen Serien zu sehen: zum Beispiel in "Liebling Kreuzberg", "Küstenwache" und "Unser Charly"". In den letzten Jahren stand sie auch häufiger auf der Theaterbühne. Ihren nächsten Auftritt im ZDF hat Saskia Valencia am 18. Januar: in der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung "Wie von einem anderen Stern". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Saskia Valencia (Schauspielerin) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich