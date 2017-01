ZDFinfo 15:10 bis 15:50 Dokumentation Im Todestrakt Blaine Milam USA, GB, AUS 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Der 20-jährige Blaine Milam und seine Freundin Jesseca Carson quälten und ermordeten deren 13 Monate alte Tochter Amora. Sie wollten sie von Dämonen befreien. Dann erzählten er und seine Freundin der Polizei, das Kind sei von einem Auto angefahren und von Hunden gebissen worden. Im Mai 2010 wurde Blaine Milam wegen Mordes an Amora Carson zum Tode durch die Giftspritze verurteilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: On Death Row Regie: Werner Herzog