Dokumentation Die neuen Drogen - Rausch ohne Risiko? GB 2014

Heute sind mehr Drogen im Umlauf als jemals zuvor. Jeder Dritte hat sie schon mal genommen. Was wissen wir eigentlich über die Inhalte dieser Pillen und Pulver? In diesem Jahrzehnt gab es die meisten drogenbezogenen Todesfälle in Großbritannien. Im Zusammenhang mit sogenannten Legal Highs jede Woche einen. DJ B. Traits will wissen, ob man solche Fälle verhindern und wie die Sicherheit im Umgang mit Drogen erhöht werden kann. Dafür trifft sie Leute, die Drogen herstellen, verkaufen und konsumieren. Was nehmen wir tatsächlich zu uns und wie können wir die Risiken mindern?

Gäste: DJ B. Traits
Originaltitel: How Safe Are My Drugs?
Regie: Steph Atkinson