ZDFinfo 07:40 bis 08:23 Reportage Tödliche Rennen - Raser in der Stadt D 2015 2017-01-11 15:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Schneller, lauter, PS-stärker bei jungen Männern entwickeln sich illegale Autorennen in der Innenstadt zum neuen Hobby. Die Stadt Köln sagt Rasern den Kampf an. Die spezielle Ermittlungsgruppe "Rennen" soll die illegale Raserszene endlich stoppen. Die Reportage begleitet die Hauptkommissare André Luhmer und Markus Mertens. Sie verfolgen auffällige Fahrer und Fahrzeuge. Ihr Ziel: keine Toten und Verletzten mehr. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tödliche Rennen - Raser in der Stadt Regie: Jochen Schulze/Oliver Koytek

