Dokumentation Der wilde Süden Spaniens Das Land der Pferde D 2013

Andalusien ist das Traumziel vieler Reiter und Pferdefreunde. In der atemberaubenden Landschaft der Sierra Grazalema, im südlichsten Teil Andalusiens hat Magda Dysli vor vielen Jahren ihren Traum verwirklicht. Inmitten von Olivenhainen, Mohn- und Getreidefeldern lebt sie mit ihren Kindern, etwa 60 Pferden, Hunden, Gänsen und Schafen. Ihren Hof hat sie Hacienda Buena Suerte genannt, Gutes Glück. Es ist eine Oase der Ruhe, wer hier Urlaub macht und sich einlässt auf die andalusische Lebensart, den erwarten unvergessliche Erlebnisse. Hier dreht sich alles ums Pferd. Die Dyslis haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und von dem Ort scheint eine besondere Kraft auszugehen, die sich auf Mensch und Pferd überträgt. Magdas Tochter Kenzie hat ein besonderes Talent, mit Pferden umzugehen. Sie bringt ihnen Kunststücke bei - nach der Methode der sogenannten "Freiheitsdressur", einer Ausbildung ohne Zügel und Longe, nur mit Stimme und Zeichen. Es geht um eine gewaltfreie aber eindeutige Kommunikation mit den Tieren. Kenzie trainiert täglich mehrere Pferde, vor allem ihre beiden Hengste Atila und Ulysses. Der Film zeigt den Umgang mit den Pferden, er folgt Magda Dysli auf die Farm des legendären Großgrundbesitzers Alvaro Domecq, wo alljährlich im Frühjahr der Kampfeswillen junger Stiere getestet wird. Er folgt den Dyslis nach El Rocio, einem Wallfahrtsort im Mündungsgebiet des Guadalquivir, halb Meer, halb Land, wo Flamingos, Graugänse und viele andere Vogelarten überwintern. Er zeigt die bezaubernde Landschaft, die sich im Frühling in ein prächtiges Farbenmeer verwandelt. Höhepunkt ist die Frühlings-Feria, das große Fest der Pferde in Jerez-de-la Frontera. Eine Woche lang gehört die Stadt den Pferde- und Flamenco-Fans. In den Straßen wird getanzt und geritten. Spanier und Spanierinnen präsentieren sich in voller Pracht auf ihren Pferden sprichwörtlich - stolz wie die Spanier.