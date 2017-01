SWR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Lecker aufs Land - Die Hofmeisterschaft Auf dem Hof von Brigitte Müller in der Ortenau D 2016 2017-01-07 15:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Brigitte Müller und ihr Mann Ulrich bewirtschaften einen Schwarzwaldhof in Fischerbach. Ihre kleine Holzofenbäckerei ist neben dem Wald, der zum Hof gehört, ihr wichtigstes Standbein. Dafür stehen die beiden im Wechsel jeden Tag um vier Uhr in der Früh auf. Für drei "Hofpraktikantinnen", Beate Lang aus dem Heilbronner Land, Ingrid Jauernik aus Hohenlohe und Alexandra Damm aus Rheinhessen, warten typische Hofaufgaben, bei denen sie den Betrieb von Brigitte und Ulrich von der Pike auf kennenlernen. In "Lecker aufs Land - Die Hofmeisterschaft" beweisen die Kolleginnen Geschick und erfahren nebenbei einiges über den Schwarzwald und seine Historie. Nach einem arbeits- und erlebnisreichen Tag serviert Brigitte ihr Lieblingsgericht - eine Gulaschsuppe im Brotteig. Wer wird wohl die Hofmeisterschaft gewinnen? Die Hofaufgaben bei den vier spannenden Einsätzen haben die Kolleginnen von "Lecker aufs Land" zusammengeschweißt. Jede gönnt jeder den Sieg - und das Viererteam stößt am Ende an auf die gemeinsame Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lecker aufs Land - Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

